Egymillió szavazatot kapott az egyiptomi választásokon Mohamed Szalah

Bár nem indult, virtuálisan a második helyen végzett az egyiptomi elnökválasztáson az ország legnépszerűbb embere, a válogatottat a világbajnokságra lövő, a Liverpoolban parádézó Mohamed Szalah.

A voksolást természetesen az afrikai ország jelenlegi vezetője, Abdel Fattah al-Sziszi nyerte 92 százalékos eredménnyel, ellenfele, Moussza Musztafa Moussza mindössze 3 százalékot kapott.

🇪🇬 The Egyptian Election:

📝 Football fans added Mo Salah as an option….

😂 ….resulting in 1 Million votes for him.

1️⃣ Abdel Fattah al-Sisi: 92%

2️⃣ Mo Salah: 5%

3️⃣ Moussa Mustafa Moussa: 3%

😱 Beating one of the candidates. pic.twitter.com/7DSuqz8U0w

— SPORF (@Sporf) 2018. március 31.