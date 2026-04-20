Májustól már új szabályok szerint folytatódik a Forma-1

2026. 04. 20. 19:53
A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) hétfőn bejelentette, hogy több ponton is módosít a 2026-os szabályokon a Forma-1-ben.

A sportág szereplői, az FIA mellett a csapatok, a motorgyártók képviselői, továbbá a versenyzők hetek óta egyeztettek a szabályok módosításáról, melyeket most közzé is tettek. A közleménye szerint a legfontosabb változások között van az időmérő edzések módosuló energia-visszanyerés paraméterei:

az új rendelkezés alapján csökken a maximális visszatöltés, de annak teljesítménye nő, amitől azt várják, hogy több padlógázas szakaszt teljesítenek majd a pilóták. A szupervisszatöltés maximális teljesítményének növelése a futamokra is vonatkozik majd, aminek köszönhetően a versenyzőknek kevésbé kell majd odafigyelniük az autó elektromos energiájának beosztására.

A nagydíjakon változtatnak az elektromos rásegítés felső határán is annak érdekében, hogy elkerüljék a váratlan helyeken kialakuló jelentős tempókülönbséget a pilóták között. A gyorsítási zónákban maradnak az eddigi értékek, a körök többi részén viszont csökken a teljesítmény.

Új biztonsági intézkedéseket vezetnek be a rajtolásnál, a tervek szerint egy új rendszert vezetnek be, amely felismeri, ha egy autó a kuplung kiengedése után rendellenesen lassan gyorsul. Ilyen esetekben az elektromos rendszer automatikusan rásegít majd a hajtásra, hogy az autó elérje a minimális gyorsulást, így anélkül csökkennek a rajt kockázatai, hogy ez bármilyen versenyelőnyt jelentene.

Emellett az esős körülmények között a köztes abroncsok gumimelegítőinek hőmérsékletét megemelik a versenyzői visszajelzések alapján annak érdekében, hogy javítsák a kezdeti tapadást és a gumik teljesítményét.

A világbajnokság jövő hétvégén Miamiban folytatódik, a változtatások nagy részét már ott bevezetik, miután a motorsport világtanács formálisan is elfogadja azokat.

Kapcsolódó
Kimi Antonelli és a Mercedes pezsgőzése a japán győzelem után.
A Forma-1 csodagyereke elintézte – készülhetünk a belharcra
Kimi Antonelli lábai előtt a világsajtó, miután a Mercedes 19 éves versenyzője a Forma-1 Japán Nagydíját is megnyerte.

Teljesen felfüggesztik a maximum 10 millió forintos otthonfelújítási programot
A választások után törölte a Fideszt támogató posztjait a TV2 műsorvezetője
Megrázó videón, ahogy a szirénázó mentőautó elgázolja a villamos előtt átrohanó gyalogost Budapesten
Timothy Garton Ash: Annyira utálták Orbán Viktort, hogy ez hatalmas megkönnyebbülés mindenkinek Európában
Videó: szabadlábra került a bicskei gyermekotthon volt igazgatója
