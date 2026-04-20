Májustól már új szabályok szerint folytatódik a Forma-1

A sportág szereplői, az FIA mellett a csapatok, a motorgyártók képviselői, továbbá a versenyzők hetek óta egyeztettek a szabályok módosításáról, melyeket most közzé is tettek. A közleménye szerint a legfontosabb változások között van az időmérő edzések módosuló energia-visszanyerés paraméterei:

az új rendelkezés alapján csökken a maximális visszatöltés, de annak teljesítménye nő, amitől azt várják, hogy több padlógázas szakaszt teljesítenek majd a pilóták. A szupervisszatöltés maximális teljesítményének növelése a futamokra is vonatkozik majd, aminek köszönhetően a versenyzőknek kevésbé kell majd odafigyelniük az autó elektromos energiájának beosztására.

A nagydíjakon változtatnak az elektromos rásegítés felső határán is annak érdekében, hogy elkerüljék a váratlan helyeken kialakuló jelentős tempókülönbséget a pilóták között. A gyorsítási zónákban maradnak az eddigi értékek, a körök többi részén viszont csökken a teljesítmény.

Új biztonsági intézkedéseket vezetnek be a rajtolásnál, a tervek szerint egy új rendszert vezetnek be, amely felismeri, ha egy autó a kuplung kiengedése után rendellenesen lassan gyorsul. Ilyen esetekben az elektromos rendszer automatikusan rásegít majd a hajtásra, hogy az autó elérje a minimális gyorsulást, így anélkül csökkennek a rajt kockázatai, hogy ez bármilyen versenyelőnyt jelentene.

Emellett az esős körülmények között a köztes abroncsok gumimelegítőinek hőmérsékletét megemelik a versenyzői visszajelzések alapján annak érdekében, hogy javítsák a kezdeti tapadást és a gumik teljesítményét.

A világbajnokság jövő hétvégén Miamiban folytatódik, a változtatások nagy részét már ott bevezetik, miután a motorsport világtanács formálisan is elfogadja azokat.