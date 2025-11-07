Max Verstappen vezethetetlen autóra panaszkodott a sprintkvalifikáción

A világbajnoki pontversenyben éllovas brit pilóta legnagyobb riválisa, az őt egyetlen pont hátránnyal követő és szintén McLarent kormányzó Oscar Piastri a harmadik helyet szerezte meg, közéjük pedig a Mercedes olasz tehetsége, Kimi Antonelli ékelődött.

Norris az időmérőt követően azt mondta, nagyszerű eredményt ért el, bár bevallotta, hogy nem érezte magát annyira jól, mint legutóbb Mexikóban.

Egy kicsit nehezebb volt, mint szerettem volna. De elvégeztük a feladatunkat, vagyis a leggyorsabbak voltunk. Mindig mosolyt csal az ember arcára, ha végül a pole-ból indulsz. Jó napunk volt, de hosszú még hétvége

– mondta.

A vb-pontversenyben harmadik, címvédő és négyszeres világbajnok holland Max Verstappennek be kellett érnie a hatodik rajtpozícióval, a két Ferrari pedig még gyengébben szerepelt: a monacói Charles Leclerc nyolcadik, a hétszeres vb-első brit Lewis Hamilton pedig 11. lett.

Verstappen nem tudta leplezni a frusztrációját, a hatodik hely ugyanis nem jó előjel a hétvége előtt, ahol muszáj lenne jól szerepelnie, ha még tervez az újabb bajnoki címmel.

A holland úgy érkezett a Sao Paulói Nagydíjra, hogy öt futam alatt 104 pontról 36-ra csökkentette hátrányát, és ezen még szeretne faragni.

A sprintkvalifikáción viszont nem tudott jó benyomást kelteni, miközben a rádión rossznak és vezethetetlennek nevezte Red Bullját.

„Az autónak nem volt tapadása, sok volt a vibráció és a menet közbeni probléma. A középső szektorban egyszerűen nem tudtam kanyarodni” – panaszkodott.

Idén hat sprintfutamos hétvégét rendeznek a világbajnoki sorozatban, ezek közül ez az ötödik. A 24 körös rövid távú viadal első nyolc helyezettje szerez vb-pontokat, az első nyolcat, a második hetet, a harmadik hatot, a negyedik ötöt, az ötödik négyet, a hatodik hármat, a hetedik kettőt, a nyolcadik pedig egyet.

A sprintfutamra közép-európai idő szerint szombaton 15 órától kerül sor.