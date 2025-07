Sokk a javából: kirúgta csapatfőnökét a Forma-1-es Red Bull

Azonnali hatállyal meneszti Christian Hornert a Forma-1-ben szereplő Red Bull, írja a Sky Sports, amit aztán a csapat is megerősített. A csapatvezető 20 éve irányította az istállót, amely ez idő alatt hat konstruktőri világbajnoki címet nyert, míg Sebastian Vettel és Max Verstappen is négy-négy egyéni vb-elsőséget gyűjtött be ebben az időszakban. Az 51 éves Hornernek 2030-ig szólt a szerződése.

Fáradhatatlan elkötelezettségével, tapasztalatával, szakértelmével és innovatív gondolkodásával nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Red Bull Racing a Forma-1 egyik legsikeresebb és legvonzóbb csapatává vált. Köszönünk mindent, Christian, és örökre fontos része maradsz csapatunk történetének

– mondta Oliver Mintzlaff, a Red Bull ügyvezető igazgatója a Sky cikke szerint.

Laurent Mekies veszi át Horner helyét.

Magasról a mélybe

A korábbi sikerek után az elmúlt másfél év elég viharosan alakult Horner számára. 2024 februárjában egy női kollégája helytelen viselkedéssel és zaklatással vádolta meg, amit egy fellebbezést követően elutasítottak. Mindezek után is szivárogtak információk a sajtó számára, miközben Horner mindvégig tagadta a vádakat. Az ügy végleg szakadást okozott a csapaton belül, és kiéleződött az ellentét a csapatvezető, valamint a tanácsadó, Helmut Marko között.

A Red Bulltól több magas rangú személyiség is távozott az utóbbi időben, köztük a legendás tervező Adrian Newey és a sportigazgató Jonathan Wheatley.

Verstappen zsinórban négy világbajnoki címe csak elfedte a problémákat és Hornerék látványosan nem tudták megtalálni az ideális csapattársat sem a holland mellé, ebben a szezonban már két futam után lecserélték Liam Lawsont, de a helyére előléptetett Cunoda Juki egyelőre szenved a Red Bullnál.

Horner utolsó versenye a Brit Nagydíj volt, amelyen Verstappen a pole-ból indulva csak ötödik lett, míg Cunoda nullázott. A címvédő 69 ponttal van lemaradva a bajnokságot vezető Oscar Piastri mögött a szezon felénél, míg a Red Bull jelenleg negyedik a konstruktőri tabellán, 288 ponttal lemaradva a listavezető McLaren mögött, de a Ferrari és a Mercedes is előttük áll a pontversenyben. A hírek szerint Verstappen nem is tervez hosszabbítani és a távozáson gondolkodik.