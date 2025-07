Piastri óriási butaságot csinált, Hülkenberg a 239. versenyén először állhatott dobogóra

Lando Norris nyerte a Forma-1-es Angol Nagydíjat, amelynek a hőse az F1-pályafutása első dobogós helyezését elérő Nico Hülkenberg volt.

Az eső nem sokkal a futam előtt állt el, és a felvezető kör végén többen, köztük Russell és Leclerc is úgy döntöttek, hogy bemennek a bokszba, hogy slick gumikra váltsanak. Így tizennégyen sorakoztak fel a rajtrácson, és hatan a bokszból indultak. A rajtot Verstappen kapta el a legjobban, Hamilton pedig már az első körben támadta a harmadik helyen autózó Norrist, aki vissza tudta verni honfitársa próbálkozását.

A hátsó régióban Ocon és Lawson ütközött egymással, az esetből utóbbi jött ki rosszabbul, számára be is fejeződött a verseny, ahogy a bokszból rajtoló Colapintónak is, aki alatt megadta magát az Alpine.

LAP 2/52 Lawson is out of the race ❌ Looks like he had contact with Ocon on the opening lap We have a Virtual Safety Car #F1 #BritishGP pic.twitter.com/aY2cJ7g8Ru — Formula 1 (@F1) July 6, 2025

Lawson kiesése miatt virtuális biztonsági autós fázis következett, majd ahogy véget ért, Bortoleto csúszott ki, és bár megpróbálta folytatni, az autója nem volt alkalmas rá. Jöhetett az újabb virtuális biztonsági autós etap, majd ahogy folytatódott a száguldás, Piastri nyomban nyomás alá helyezte Verstappent, akit meg is előzött a 8. körben.

A 10. körben megjött a korábban beharangozott eső, Verstappen panaszkodott is a csapatrádión, hogy csúszkál, és a címvédőt Norris is megelőzte. Aztán mindketten bejöttek a bokszba, és mivel a Red Bull szerelői gyorsabban végeztek a kerékcserével, a holland vissza tudta előzni Norrist.

Az eső úgy rákezdett, hogy a 14. körben bejött a biztonsági autó, ekkor Piastri, Verstappen, Norris, Stroll, Hülkenberg, Gasly, Ocon, Hamilton, Russell, Alonso volt az első tíz sorrendje. Az időjárási viszonyokra jellemző, hogy Leclerc előtt úgy felverték a vizet, hogy a monacói pilóta egy pillanatig nem látott semmit, le is ment a pályáról, de folytatni tudta.

A 17. körben kiállt a biztonsági autó, Hamilton és Russell gyorsan le is hagyta Ocont, de nem sokáig mehetett tovább zavartalanul a mezőny, mert Hadjar hátulról belerohant Antonellibe. Az RB újonca a csapatrádión elismerte, hogy semmit nem látott a hatalmas vízfüggönyben, ez okozta a balesetet. A 21. körben kiment a biztonsági autó, Piastri pedig nagyon rizikós dolgot csinált, hirtelen lefékezett, amiből baleset is lehetett volna.

Az újraindulás után Verstappen megforgott, és visszaesett a 10. helyre, Piastri pedig 10 másodperces büntetést kapott a fékezős incidens miatt. Ugyanilyen büntetéssel sújtották Cunodát is, aki Bearmant lökte ki. Húsz körrel a vége előtt Piastri, Norris, Stroll, Hülkenberg, Hamilton, Gasly, Russell, Alonso, Sainz és Verstappen alkotta a pontszerzők táborát.

A 35. körben Hülkenberg megelőzte Strollt, és ezzel feljött a harmadik helyre, a Sauber német pilótája pályafutása első dobogós helyezésére hajtott, de ott lihegett a nyomában Hamilton, aki szintén elment Stroll mellett. A mezőnyben többen is slick gumikra váltottak, köztük volt Russell is, aki azonban kicsúszott, de mázlija volt, mert a pörgés-forgás után a pályán tudott maradni.

Az utolsó tíz körre szinte mindenki gumit váltott, és nyolc körrel a vége előtt Hülkenberg előnye nyolc másodperc volt Hamilton előtt. Piastri a bokszban letöltötte a 10 másodperces büntetését, és elkezdte üldözni Norrist, miközben Hülkenberg próbálta távol tartani magától Hamiltont.

A nap legfurább rádióüzenetét Piastritól hallhattuk, aki arról panaszkodott, hogy nem érezte fairnek a büntetését, és azt várta, hogy Norris visszaadja neki az első helyet, természetesen a csapat nemet mondott erre a kérésre.

Norris kényelmesen nyerte a futamot, Piastri lett a második, Hülkenberg pedig a 239. versenyén megszerezte az első dobogós helyezését! A 19. helyről rajtolva, ezek után természetesen őt választották a nap versenyzőjének. A pontszerzők közé tartozott még Hamilton, Verstappen, Gasly, Stroll, Albon, Alonso és Russell.

P3 – YEESSSSS!!! 🤩 NICO HULKENBERG SCORES HIS FIRST F1 PODIUM IN HIS 239TH RACE 👏👏👏#F1 #BritishGP pic.twitter.com/rKHNIdIfZL — Formula 1 (@F1) July 6, 2025

A világbajnoki idény három hét múlva folytatódik Spa-Franchochamps-ban a Belga Nagydíjjal.