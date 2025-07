A legelvakultabb Verstappen-ellendrukkerek is meglágyulnak majd, ha meglátják, hogy örült Hülkenberg sikerének

Igen, egy nappal a Forma-1-es Brit Nagydíj után is Nico Hülkenberg a téma.

A Sauber 37 éves német pilótája pályafutása 239. Forma-1-es futamán azt mondta, bocs, srácok, de az én napom, és harmadikként ért célba, így először állhatott fel a dobogóra.

A leintés után a csapat és a többi pilóta is megünnepelte, kislánya a tv előtt ujjongott, és még azt sem bánta, hogy élete első F1-es trófeája legóból készült.

Apropó, többi pilóta: felemelő volt látni, hogy a négyszeres világbajnok Max Verstappen – aki az első helyről indulva végül ötödik lett – az öklét rázva ünnepelt, amikor megtudta, hogy Hülkenberg megcsinálta, és végre felállhat a dobogóra.

This is how a true champion should behave: Max Verstappen had a terrible race, but he’s genuinely thrilled for Nico Hülkenberg.

Max is so happy for Nico, it’s as if he won the race himself 🧡💚

