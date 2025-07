Hülkenberg pályafutása első F1-dobogója után: Azt mondtam magamban, bocs srácok, de ez az én napom

Bár Lando Norris hazai pályán behúzta az Angol Nagydíjat, az igazi szenzáció mégis az, hogy Nico Hülkenberg pályafutása 239. Forma-1-es versenyén először tapasztalhatta meg, milyen a dobogón állni.

„Még nem tudom felfogni, amit most véghezvittünk” – mondta a leintés után a Sauber 37 éves pilótája, amikor a csapatrádión közölték vele, hogy harmadik helyen ért célba. A számára szokatlanul előkelő helyezés értékét növeli, hogy a 19. helyről kezdte meg az eső miatt nagyon hektikussá váló futamot.

He started P19 and finished P3! 💪 A remarkable race and an incredible journey for @HulkHulkenberg 🤩#F1 #BritishGP pic.twitter.com/1djJWJJyGy — Formula 1 (@F1) July 6, 2025

Hülkenberg az elmúlt négy futamon összesen 31 pontot szerzett, ez jobb, mint amit a címvédő Max Verstappen hozott össze, aki 29 pontot termelt a spanyolországi, a kanadai, az ausztriai és a silverstone-i versenyhétvégén.

Jó rég óta vártunk erre, nem igaz? Mindig is tudtam, hogy bennem, bennünk van egy ehhez hasonló bravúr. Micsoda verseny volt, gyakorlatilag leghátulról kellett felküzdenem magam, épp úgy, mint az előző futamon, úgyhogy egészen szürreális az egész. Nem teljesen tudom megmagyarázni, hogy sikerült, de őrült körülmények voltak, és a verseny nagy része a túlélésről szólt.

De minden klappolt, jó döntéseket hoztunk, a megfelelő pillanatban a megfelelő gumit választottuk, és nem hibáztunk. Hihetetlen! Egészen az utolsó bokszkiállásig tagadásban voltam, aztán az első kört sikerült utána nagyon megnyomni, amivel lett némi előnyöm Lewis Hamiltonnal szemben. Biztos voltam benne, hogy a hazai közönség előtt mindent bele fog adni, de azt mondtam magamban, bocs srácok, de ez az én napom. Kockáztatnom kellett, és iszonyú boldog vagyok, hogy összejött a dobogó. Köszönöm azt a nagyszerű energiát és támogatást, amit itt minden évben kapok” – értékelt Hülkenberg.

Megható látni ezt a nagy ünneplést:

A német pilóta 2010-ben, a Williams versenyzőjeként debütált a Forma-1-ben, de a szezon végén lecserélte a csapat Pastor Maldonadóra. 2011-ben tesztpilótaként a Force Indiához került, majd a következő évben már megkapta az egyik ülést a csapatnál. 2013-ban a Sauberhez igazolt, de egy év után visszatért a Force Indiához, ahonnan 2017-ben távozott a Renault-hoz. A francia istállónál három évet húzott le, majd a Racing Point szerződtette, de a később Aston Martinra átnevezett csapatnál három idény alatt csak öt futam jutott neki.

2023-ban váltott, és a Haashoz igazolt, ahol két évet töltött, és az a Kevin Magnussen volt a csapattársa, akivel a 2017-es Magyar Nagydíjon csúnyán összevesztek. A futamon Magnussen egy túl agresszív manőverrel leterelte a pályáról Hülkenberget, aki ezek után a mezőny legsportszerűtlenebb pilótájának titulálta a dán tévének nyilatkozó riválisát.

„Kapd be a golyóimat, haver!” – hangzott Magnussen válasza.

Altercado verbal entre Hulk y K-Mag Nico Hulkenberg: “Una vez más el piloto más antideportivo” Kevin Magnussen: “Chúpame las bolas cariño” pic.twitter.com/72WVkcWQ8I — Gamal Liranzo Tavarez 🇩🇴 (@GamalLiranzo) July 30, 2017

Később aztán tisztázták a konfliktust, és a Haasnál töltött időszakban teljesen normális volt a viszony köztük. Magnussen már nem tartozik a Forma-1 kötelékébe, de ott volt az idei Angol Nagydíjon, és a rendező jó érzékkel meg is mutatta a futam végén, mikor már mindenki Hülkenberget ünnepelte.

Kevin Magnussen being Nico Hulkenberg’s lucky charm might be the greatest F1 story arc of all time 😅🍀 pic.twitter.com/yKyD3zNCwA — Autosport (@autosport) July 6, 2025

Hülkenberg 37 pontjával a 9. helyen áll összetettben, a 41 pontos Sauber pedig 6. a csapatok között.