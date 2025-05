Horrorbaleset a Forma-1-ben: már a Q1-ben kiesett az egyik Red Bull

Cunoda Juki, a Red Bull versenyzője már a Q1-ben kiesett a Emilia Romagna Nagydíj szombati időmérőjén.

Kisebbfajta csoda, hogy a japán pilóta nem sérült meg.

A huge impact for Tsunoda at Turn 6 but he’s out of the car and seems okay 👍

He’s headed off to the medical centre for a check-up#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/th4SUOWttz

— Formula 1 (@F1) May 17, 2025