Nem várt tovább a Forma-1-es csapat, máris lecserélték az egyik újoncot

Az Alpine csapata megerősítette, amiről már pár napja pletykáltak, azaz lecserélték az újonc Jack Doohant.

A következő öt futamon Franco Colapinto versenyez majd.

¡VamosFranco! 🇦🇷@FranColapinto will be making the step up to race driver for the next five races. pic.twitter.com/tafrINGm4B

— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 7, 2025