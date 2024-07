„Mi folyik itt?” – főnöke őszintén elbeszélgetett a szenvedő Sergio Pérezzel

Bár a Red Bull már korábban bejelentette, hogy hosszabbít vele, az elmúlt hetekben megint Sergio Pérez teljesítménye a téma, aki a legutóbbi hat Forma-1-es hétvége egyikén sem tudott a hetedik helynél előrébb végezni, kétszer is kiesett ez idő alatt, a Brit Nagydíjon pedig tizenhetedikként ért célba. Egy ideje tartja magát a pletyka, hogy szerepel egy kitétel Pérez új szerződésében, hogy ha esetleg a nyári szünetnél is több mint 100 pont a hátránya csapattársa, Max Verstappen mögött, akkor mégis megválhat tőle a csapat. Jelenleg 137 pont a különbség kettejük közt.

A Red Bull részéről is érték már kritikák a mexikói teljesítményt, Helmut Marko a tőle megszokott nyíltsággal beszélt Pérezről, de Christian Horner csapatfőnök is azt mondta, tarthatatlan ez az állapot. El is beszélgetett vele a Magyar Nagydíj előtt.

Elég nyílt kapcsolatunk van, úgyhogy leültem vele az otthonom konyhájában és megkérdeztem tőle, mi folyik itt? Van valami, ami hátráltatja, mire azt felelte, hogy semmi, csak túlgondolt dolgokat. Azt gondolom, ha szinte teljesen ignorálná, hogy mi történik a garázs másik felén, az sokat segítene neki. Ha csak magával törődne

– mondta Horner, aki elárulta, azért hosszabbítottak Pérezzel, hogy biztonságban érezze magát, hogy aztán ki tudja hozni magából azt a teljesítményt, amire a csapat minden tagja szerint képes, ez azonban most nem történik meg.

Hornerék abban bíznak, hogy a Hungaroringre hozott fejlesztések kedveznek majd Sergio Péreznek, és látott is biztató jeleket, ugyanis a második szabadedzésen a negyedik helyen végzett a mexikói. Pérez egyébként a szezon első öt futamából négyszer is dobogón végzett, három alkalommal második lett.