„Füst jön az ülésem alól, inkább kiszállnék” – csődöt mondott a McLaren a szabadedzésen

Katasztrofálisan szerepelt a McLaren Forma-1-es csapata az Osztrák Nagydíj első szabadedzésén.

Nagyjából 20 perccel a gyakorlás kezdete után váratlanul megállt a pálya szélén Lando Norris, amiért meg is kellett állítani az edzést. A brit pilóta azt mondta csapatának, hogy kigyulladt valami a kocsijában.

– mondta Norris.

🚩 RED FLAG 🚩

📻 “I’m on fire I need to stop… there’s smoke from under my seat so I’d rather get out alright”

Lando Norris has stopped in the middle sector during Friday’s only practice#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/nJ3kgwpLYb

