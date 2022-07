Óriási baleset miatt az első körben félbeszakadt a Brit Nagydíj

Nem tartott sokáig a Forma-1-es Brit Nagydíj, ugyanis az első körben hatalmas baleset történt.

Egyelőre annyit tudni, hogy az Alfa Romeo kínai pilótája, Csou Kuan-jü hatalmasat bukott és autójával fejre állt,

de nem a gumifalba csapódott, hanem azon is átvágódva egy biztonsági háló fogta meg.

Kiesett George Russell (Mercedes) is, aki azonnal kiszállt járművéből, és rohant a riválishoz segíteni.

Nagy ütéseket kapott Alexander Albon is, a Williams pilótájába hárman is belerohantak.

A FIA mintegy félóra után közleményt adott ki, amely szerint Csout és Albont is az egészségügyi központba szállították, mindketten eszméletüknél voltak.

George Russell and Zhou Guanyu have been involved in a big crash!

Russell is fine and out of the car… though Zhou’s car rolled over. Hopefully he’s uninjured. pic.twitter.com/TPcGbGk6cT

