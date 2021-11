Élmény nézni, ahogy Hamilton körbeautózta a mezőny nagy részét

Lewis Hamilton hiába volt a leggyorsabb a Brazil Nagydíj pénteki időmérőjén, utólag kizárták, így a huszadik helyről indult a szombati sprintkvalifikáción. A hétszeres világbajnok azonban így is

az ötödik helyen ért be a célba.

Kapcsolódó Vettel viccet csinált Verstappenék büntetéséből Naná, hogy ez volt a fő téma a Forma-1-ben.

A brit versenyző már a rajtnál több helyet lépett előre, de a verseny során is tőle láthattuk a látványos előzéseket, amiket a Forma-1 hivatalos Twitter-oldala össze is gyűjtött. Hasonlóra számíthatunk a vasárnapi futamon is, ugyanis motorelemek cseréje miatt eleve ötrajthelyes büntetéssel számolhatott, így a tizedik rajtkocka az övé.