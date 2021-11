Hamiltont utólag kizárták a Brazil Nagydíj időmérő edzéséről

Aki azt hitte, a Forma-1-es Brazil Nagydíj pénteki időmérő edzése nem hozhat változást, nagyot tévedett: a versenyfelügyelők ugyanis beidézték a két leggyorsabb versenyzőt, a címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont (Mercedes) és a világbajnoki pontversenyben vezető holland Max Verstappent (Red Bull) is.

Hamilton esetében a DRS (ellenállás-csökkentő rendszer) nem felelt meg a szabályoknak, az állítható hátsó szárny nyitott állapotban ugyanis a megengedettnél nagyobb szöget zárt be, ami előnyt jelenthetett a versenyzőnek az egyenesekben.

Scrutineers fitting a 85mm circle through the rear wing opening proving that the rear wing was indeed illegal. Decision is yet to be heard. #LewisHamilton #BrazilGP #BrazilianGP pic.twitter.com/oLzYJ0l5De

— mese.ada06 (@Ada06Mese) November 13, 2021