Sebastian Vettel szemetet szedett a Brit Nagydíj után

Sebastian Vettelé a Brit Nagydíj legaranyosabb története, miután Silverstone-ban beszállt szemetet szedni a tribün környékéről.

A német pilótának nem sikerült jól a versenye, mivel az újraindítás után megpördült és csúnyán hátraesett, ráadásul a végén be sem fejezte a futamot. A versenypálya helyett azonban a lelátónál alkotott maradandót, ugyanis úgy döntött, hogy kesztyűt húz és segít a szemetet szedni a tribün környékén.

After a tough race, Sebastian Vettel stayed behind with a group of fans to help the clear-up at Silverstone ❤️pic.twitter.com/16EIzzHVAL

— Formula 1 (@F1) July 19, 2021