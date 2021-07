Lewis Hamilton nyerte a Brit Nagydíj időmérőjét

Már nem is kell olyan sokat várni, hogy George Russell a Mercedes pilótája legyen?

Lewis Hamilton nyerte a Formula-1-es Brit Nagydíj időmérő futamát péntek este.

Az első etapban sokáig nem akadt izgalom, de a leintés után sorra javítottak a pilóták, amelynek köszönhetően szinte autónként alakult át az utolsó öt sorrendje. Végül a két Haas végzett sereghajtóként, őket Nicholas Latifi, Kimi Räikkönen és Juki Cunoda előzte meg, de egyikük sem jutott tovább.

Q2-ben a két-két Mercedes és Ferrari továbbjutása nem forgott veszélyben, a két McLaren viszont nehezen ment tovább, hetedik helyen viszont George Russell az utolsó szakaszba is befért. Russellt hatalmas tapsvihar ünnepelte a továbbjutásánál hazai pilótaként. Sorrendben Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Esteban Ocon, Pierre Gasly és Fernando Alonso esett ki. Russell két percig egymaga száguldott a pályán Q3-ban is, a közönség ezt is végigszurkolta.

A zárás hajrája aztán nagy drámát hozott, mert Lewis Hamilton két parádés lila szektor után kidriftelt, így nem tudott javítani, de Max Verstappen így sem tudta megelőzni, 75 ezredmásodperccel maradt le. A második sorba Valtteri Bottas és Charles Leclerc fért még be, George Russell pedig Carlos Sainzot és Sebastian Vettelt megelőzve a nyolcadik helyen zárt.

Szombaton még egy szabadedzéssel folytatódik a versenyhétvége, majd este jön az első idei sprintfutam.