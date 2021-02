Egy évvel tovább húzhatja egyik legnehezebb döntését a Red Bull

2020 októberében jelentette be a Honda, hogy kiszáll a Forma-1-ből, mivel a károsanyag-kibocsátás nélkül működő erőforrások technológiai fejlesztésére akar koncentrálni.

A 2015-ben visszatérő motorbeszállító a Red Bullnak, valamint az Alpha Taurinak szállítja erőforrásait, így értelemszerűen ez a két istálló kerül bajba, ha a Honda otthagyja az F1-et. A japánok azonban dobtak egy aprócska mentőövet a csapatoknak, mivel hétfőn bejelentették, hogy 2022 végéig használhatják a csapatok az erőforrásukat.

Red Bull have formed a powertrain company after reaching an agreement with Honda to use its F1 power unit technology from 2022#F1 pic.twitter.com/6Nq68YvvTD

— Formula 1 (@F1) February 15, 2021