Kiengedték a kórházból a Forma-1 legendás csapatfőnökét

Karácsonyra hazatérhetett a kórházból Sir Frank Williams, közölte közösségi oldalán a róla elnevezett Forma-1-es csapat.

A 78 éves a legendás csapatfőnök december közepén került kórházba, bár az okokról a család semmit sem közölt, azt írták akkor, az egészségi állapota magánügy.

“Örömmel mondhatjuk, hogy Sir Franket kiengedték a kórházból, és most otthon van. A Williams család köszönetet mond mindenkinek a támogatásért ebben a nehéz időszakban” – közölte az F1-es csapat.

We’re delighted to say that Sir Frank has been discharged from hospital and is now on the mend at home.

The Williams family would like to thank everyone for their support during this difficult time, and to wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year. pic.twitter.com/Q1HmBc7i3T

— Williams Racing (@WilliamsRacing) December 24, 2020