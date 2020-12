A Red Bull behúzta a legvisszafogottabb szabadedzést Abu-Dzabiban

Max Verstappen volt a leggyorsabb az idei utolsó szabadedzésen Abu-Dzabiban.

A csapatok nagyon óvatosan köröztek csak a harmadik gyakorláson, főleg mivel tűző napsütésben kellett autózni, pedig az időmérő és a futam is villanyfényes lesz. Lassacskán azért csak kigurultak a kocsik, cirka húsz percet kellett várni, hogy élet költözzön a versenypályára. Alexander Albon szint rögtön élre állt, ám miután megérkezett csapattársa, Verstappen, már a holland volt a leggyorsabb 1:36.251-gyel.

Lewis Hamilton időnként befért a két Red Bull közé, de egyértelműen jobban ment Verstappenék autója. A lényeg persze majd az időmérőn jön szombat délután.

Here's how we stacked up in FP3…@redbullracing led the way, ahead of @RenaultF1Team in P3 and P4 🚀#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/RoYfLMzNB7

— Formula 1 (@F1) December 12, 2020