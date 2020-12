Kigyulladt Räikkönen Alfa Romeója az abu-dzabi szabadedzésen

Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája bizonyult a leggyorsabbnak pénteken az idényzáró Forma-1-es Abu-Dzabi Nagydíj második szabadedzésén.

Bottas mögött másodikként csapattársa, a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton végzett. Az első edzésen a finn második, a negatív koronavírustesztjei után visszatért brit az ötödik lett. A mezőnyben csak a két Mercedes-pilóta tudott 1:37 percnél jobb köridőt autózni.

A harmadik helyen ezúttal Max Verstappen (Red Bull) zárt, aki az első szabadedzésen a legjobbnak bizonyult.

Negyedórával a vége előtt Kimi Räikkönen okozott izgalmat, miután az Alfa Romeója kigyulladt. Szerencsére nem lett komolyabb baj, bár az edzést így is megszakították piros zászlóval.

