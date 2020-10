A sisakfestéssel Sennára emlékező Gasly nagyot ment az F1-edzésen

A Mercedes brit pilótája, Lewis Hamilton nyerte a Forma-1-es Emilia Romagna Nagydíj első, egyben egyetlen szabadedzését.

Imolában 2006 óta először rendeztek futamot, és a koronavírus-járvány miatt rövidebbre vették a programot, hiszen a szokásos pénteki szabadedzéseket nem rendezték meg, így az időmérő előtt csak egy edzésen ismerkedhettek a pályával a csapatok és a pilóták.

Az imolái pályáról a legtöbb Forma-1-es rajongónak Ayrton Senna 1994-es halálos balesete ugrik be elsőnek, és az Alpha Tauri francia versenyzője, Pierre Gasly ezen a hétvégén a brazil zászló színeiben pompázó sisakfestéssel emlékezik a korábbi háromszoros világbajnokra.

Tribute to Ayrton this weekend.💛

Remembering one of my idol with this special helmet. Legends are never forgotten. #SennaSempre pic.twitter.com/gaGnDv64Sd

— PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) October 30, 2020