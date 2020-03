A virtuális bahreimi futam roncsderbire jobban hasonlított, mint Forma-1-es versenyre

Pénteken tették közzé, hogy a 2020-as Forma–1-es szezon helyett virtuális versenyeket rendeznek majd, vagyis szimulátoros videojátékban méri össze tudását néhány F1-es pilóta és sok más vendég.

Magyar vonatkozása is volt a felvezető versenynek, Bereznay Dániel, profi E-sportoló az időmérőt és az első futamot is megnyerte, majd a fordított rajtrácsú versenyen is harmadik lett. Ebben olyan sztárok is részt vettek, mint Thibaut Courtois, vagy a valódi Forma–1-es pilóták, Nicholas Latifi és Lando Norris.

Jött aztán a beharangozott futam, amiben akadt korábbi és jelenlegi F1-es versenyző, szakkommentátor, tesztpilóta, motorversenyző, sőt olyanok is, akik online streamelnek autóversenyzős játékokat. A száguldó cirkusz iránti vágyat tökéletesen visszaadták a számok:

a Forma-1 hivatalos YouTube-oldalán több mint 150 ezren nézték a versenyt,

a videojátékok streamelésére szakosodott Twitch-en a Forma-1 oldalán 61 ezren, Lando Norris saját csatornáján 95 ezren, a kevésbé ismert versenyzők közvetítéseit további tízezrek nézték,

az F1 Facebook-oldalán további 15 ezer néző volt.

Magáról a versenyről annyit érdemes tudni, hogy mindenki ugyanolyan erős autóval és ugyanolyan beállítással játszott, így tényleg mindenki egyenlő esélyekkel indult. Már a rajtnál kiderült, hogy nagy csata lesz majd a pályán, az indulásnál olyan törés-zúzás volt, hogy alig úszta meg bárki sérülés nélkül – jó érzékkel a lehető legkisebb autósérüléseket állították be a futamra.

Mayhem at the start… but @johnnyherbertf1 LEADS the Bahrain #VirtualGP! Tune in below 📺#F1Esports — Formula 1 (@F1) March 22, 2020

A 14 körös versenyt a Renault tesztpilótája, Guan Ju-zsu nyerte meg, amelynek sportértéke igencsak csekély volt, ugyanakkor tény, hogy szórakoztató volt: akadtak casták, pofátlan manőverek, záporozó autóalkatrészek és sajnos néha az internet ködébe vesző versenyzők. A szériát két hét múlva folytatják a virtuális Ausztrál pályán, de nagy kérdés, milyen összetételű csapatokkal.