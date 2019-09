13 hónapja nem történt ilyen a Forma-1-ben

Már a időmérő edzés alapján az előrejelzések is Ferrari-siker jósoltak a Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon, ahol Charles Leclerc és Sebastian Vettel az első, valamint a harmadik helyről rajtolt.

A rajt jól sikerült, csupán néhány kisebb koccanás történt, amelyek miatt Carlos Sainz Jr. (McLaren), Nico Hülkenberg (Renault) és George Russell (Williams) is bokszba hajtott. Az élen Leclerc állt, megelőzve Lewis Hamiltont (Mercedes) és Vettelt.

Nem rágták le a nézők a körmüket izgalmukban, szép komótos tempóban zajlott a verseny,a legsietősebbnek Daniel Ricciardo tűnt, a Renault ausztrál pilótája a mezőny végén rajtolhatott, próbált is minél feljebb jönni.

A kerékcserék miatt a 20. körben Vettel megelőzte csapattársát, a versenynek volt egy olyan szakasza, hogy még első gumijaival pályán lévő Antonio Giovinazzi állt az élen – az Alfa Romeo azonnal posztolta is viccesen, hogy most kellene befejezni a versenyt.

Stop the race now. Stop the race now! 😆#SingaporeGP pic.twitter.com/R95CninO6X

— Alfa Romeo Racing (@alfaromeoracing) 2019. szeptember 22.