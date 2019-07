Nincs két hete, hogy a Red Bull Forma-1-es csapata világrekordot jelentő 1,91 másodperces kerékcseréjével világrekordot döntött a leggyorsabb kerékcserével.

Az istálló lendülete azonban nem akar veszni, ugyanis a Brit Nagydíj után Németországban tovább javítottak az őrületes számon. Három századmásodpercet sikerült még lecsípnie saját rekordjából a Red Bullosoknak, ezúttal nem Pierre Gasly autójához fűződik a bravúr, hanem a futamgyőztes Max Verstappenéhez.

Incredible! Another new pit stop world record! Well done, @redbullracing! #GermanGP #DHLF1 #F1 #MomentsThatDeliver

➡️All pit stop times from Hockenheim: https://t.co/J27YVFsufC pic.twitter.com/6oll5T5yDl

— DHL_Motorsports (@DHL_Motorsports) July 29, 2019