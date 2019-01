Niki Lauda újra intenzíven van

Kórházba szállították, és jelenleg is az intenzíven kezelik a háromszoros világbajnok Niki Laudát. A 69 éves korábbi klasszisért ősszel is aggódhattak a szurkolók, hiszen hosszú ideig volt kórházban, miután tüdőátültetést hajtottak végre rajta. Most a portál szerint influenza miatt szorul segítségre.

A hírek szerint viszont nincs nagy baj, Lauda a tavalyi műtéte után jól haladt a teljes felépülése felé, és most is csak extra óvatosságból kellett bevinni.

A családjában valaki elkapta az influenzát, ezért az intenzíven figyeltük az ő állapotát

– mondta egy bécsi kórház szóvivője az OE24-nek.

Ha minden rendben megy, akkor a legenda ott lehet majd a márciusi szezonnyitón Ausztráliában.