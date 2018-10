Forma-1: két pontszerzőt is kizártak utólag Texasban

Ahogyan arról írtunk, Kimi Räikkönen nyerte a Forma-1 Amerikai Nagydíját, a finn a 2015-ös Ausztrál Nagydíjat követően ünnepelhetett ismét a dobogó legtetején. Lewis Hamilton a harmadik lett, Sebastian Vettel pedig a negyedik, ám hiába nőtt a brit előnye, a világbajnoki cím még nem dőlt el.

Utólag módosult a végeredmény, ugyanis két pontszerzőt is kizártak:

❌ Ocon and Magnussen both disqualified for fuel use irregularities at Austin >> https://t.co/M4KWQAzkq9 #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/N6mzHMRfun

— Formula 1 (@F1) 2018. október 21.