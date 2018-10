Lewis Hamilton már Amerikában világbajnok lehet – Élő

*Sebastian Vettel 3 rajthelyes büntetést kapott, amiért a megengedettnél gyorsabban hajtott a piros zászlós időszak alatt az első szabadedzésen.

**Pierre Gasly 35, Brendon Hartley 40 rajthelyes büntetés kapott, mert szerelni kellett a motoron, utóbbi autójában még váltót is cseréltek.

Here’s how they’re set to line up at the front of the grid later ⬇️

Romain Grosjean’s P8 means @HaasF1Team start inside the top 10 for the first time at their home race#USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/XlKVrlijzi

