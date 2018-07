Saját versenyzője juttatta csődbe a Force Indiát

Ahogy arról írtunk, a konstruktőri versenyben ötödik helyen álló Force India ellen csődeljárás indult, miután a Forma-1-ben szereplő csapat többeknek tartozik, köztük az egyik versenyzőnek. Sergio Péreznek. Mint szombaton kiderült, maga a mexikói juttatta csődbe az istállót, de egy közleményben elárulta, okkal tette mindezt, a lépését pedig a motorbeszállító Mercedes, illetve a Force India egyik szponzora, a BWT is támogatta.

– kezdte közleményét Pérez.

Ezután kifejti, hogy mint mindenki tudja, már jó ideje nehéz, már-már kritikus anyagi helyzetben van a Force India. Szerdán aztán az egyik hitelező bírósági úton akarta elérni, hogy szétessen a csapat, akkor lépett elő Pérez és próbált más jogi megoldást találni. Ez lett végül a csődeljárás, így hivatalos úton kérik a tartozás rendezését, a csapatnak pedig működnie kell tovább, így kell megtalálni a megoldást és lehet tárgyalni az esetleges vevőkkel – négy jelölt is van a hírek szerint.

Thank you everyone for your support, better days are coming! 🙏🙌 ••• Gracias a todos por su apoyo, vendrán días mejores!!! 🙏🙌 pic.twitter.com/A8466Umd2x

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 28, 2018