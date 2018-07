Csődeljárás alá került a Forma-1-es csapat

A Magyar Nagydíjon való szereplésüket ez nem érinti, de veszélyben az istálló jövője.

Bekövetkezett, amit már sejteni lehetett egy ideje: csődeljárás alá került a Forma-1-ben szereplő Force India. A Vijay Mallya tulajdonában lévő csapat többeknek is tartozik, a többi közt az egyik versenyzőjének, Sergio Péreznek (aki már beszélt is napokban arról, hogy lehet távozik), valamint a motorbeszállító Mercedesnek. A mexikói csapattársa, Esteban Ocon is megkapta az engedélyt a hírek szerint, hogy tárgyaljon más csapatokkal.

A Sky Sports azt írja, több vevő is bejelentkezett már. Az egyikük Lawrence Stroll, a Williamsnél szereplő Lance Stroll édesapja, a másik befektető pedig Dmitrij Mazepin lehet, az ő fia, Nikita a Force India egyik tesztpilótája.

A Force India a konstruktőri verseny ötödik helyén áll a jelenleg, azaz a csapat teljesítményén nem érződik, mekkora bajban vannak.

Fotó: AFP/Isza Ferenc