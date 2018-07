Hamilton jött ki legjobban az eső miatti taktikai csatából

A Forma-1-es Magyar Nagydíj időmérőjén óriási taktikai csata zajlott, végül a Mercedes számára nem is alakulhatott volna jobban a rajtsorrend.

Már az időmérő elején rettegtek a csapatok, hogy esni fog az eső. A Mercedes nem is vacakolt, Lewis Hamilton és Valtteri Bottas már jóval kezdés előtt ott toporgott a “rajtnál”, méghozzá úgynevezett “intermediate” keverékű gumikon, vagyis eleve olyan kerekeken gurulva, amely egy kis nedvességre való. A terv szerint pont bemelegedtek volna a gumik, mire jön az eső.

Csakhogy az eső nem jött az első öt percben.

Léptek is a csapatok, elsőként a Renault cserélt ultralágy keverékre, Carlos Sainz Jr. két és fél másodperccel verte a Q1 elején élen álló Sebastian Vettelt. Csakhogy hét és fél perccel a vége előtt csakugyan elkezdett esni az eső, így aztán előbb pánikolva száraz gumikra váltottak a csapatok, majd ugyanilyen kétségbeesve visszaváltottak intermediate-re. Külön érdekes taktika volt, hogy Daniel Ricciardo lágy keveréken ment, míg mindenki más ultralágyon volt – vélhetően azért, hogy a futamon eggyel több ultralágy szettje maradjon – de nagyon rezgett a léc Q1-ben, végül 12. idővel jutott tovább.

A második szakaszra már annyira nem hitték el az esőről szóló híreket a csapatok, hogy csak Vettel gurult ki intermediate-en Q2-re, de végül az olasz istállónak lett igaza. Leszakadt az ég, azonnal ment mindenki gumicserére. Lance Strollnak meg is gyűlt a baja a vízzel, nekikoccant a falnak és a füvön kötött ki, de megcsúszott Kimi Räikkönen is.

Lance Stroll spears off and lodges his front wing in the barrier 😬#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/N8ciVePhmy — Formula 1 (@F1) 2018. július 28.

Az igazi meglepetés Ricciardo kiesése volt, túl későn indult mért körre, a vizes pályán csak a 12. időt tudta autózni. Sainz viszont remekelt, mindkét szakaszban az élmezőnyben volt. Q3-ra egészen fura top 10 alakult ki, a Force India pilótái már az elején kiestek, Ricciardo mellett a McLaren sem maradt versenyben, sőt Nico Hülkenberg sem. A Haas, Toro Rosso, Mercedes és Ferrari mindkét versenyzője mellett Max Verstappen és Sainz vágott neki az utolsó harmadnak.

Q2 CLASSIFICATION Vettel times his lap on Inters to perfection, while others struggle round on full wets ☔️ Ricciardo the biggest casualty of Q2 #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/R02K79b6qv — Formula 1 (@F1) 2018. július 28.

Elsőként a Red Bull pilótája ment mért kört. Az eső miatt már nedves pályára szánt keverékkel vágott neki mindenki az utolsó nagy rohamnak, némi meglepetésre a Mercedes két pilótája hamar élre állt, különösen Hamilton kapta el a fonalat, de Räikkönen nem adta föl és kemény csata végén élre állt. A legvégén mégis a két Mercedeses végzett az első két helyen egy óriási hajrával, Hamiltoné lett a pole, mögötte Bottas, a képzeletbeli dobogón Räikkönen áll, őt pedig Vettel követi.

Q3 CLASSIFICATION A Qualifying session for the ages in Budapest, with Hamilton splashing his way to pole, earning a 60th front row lockout for @MercedesAMGF1 💪#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/2Xi6Eb9sG3 — Formula 1 (@F1) 2018. július 28.

Kiemelt fotó: Balogh Zoltán/MTI