Nem a megszokott sportcsatorna közvetíti a Fradi következő EL-selejtezőjét

A Vojvodina elleni párharc mindkét meccsét az M4 Sport közvetítette, az FTC Újvidéken 2-1-re, hazai pályán – Szűcs Kornél korai kiallítását kihasználva – 3-0-ra nyert.

A következő körben a holland Twente lesz az ellenfél, amely az előző idényben negyedik helyen zárt az Eredivisie-ben.

A Transfermarktnál a holland csapat két legértékesebb játékosa a védelemből kerül ki, a jobbhátvéd Bart van Rooij és a belső védő Ruud Nijstad értékét is 10 millió euróra teszi az oldal.

A Twente a legutóbbi felkészülési meccsén 3-2-re verte a görög PAOK-ot, és idénybeli első tétmérkőzését a Fradi ellen vívja majd.