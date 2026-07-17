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Foci

Nem a megszokott sportcsatorna közvetíti a Fradi következő EL-selejtezőjét

ftc twente el selejtező sport1 közvetítés
Purger Tamás / MTI
admin Dajka Balázs
2026. 07. 17. 11:11
ftc twente el selejtező sport1 közvetítés
Purger Tamás / MTI
A Sport1 közvetíti a Ferencváros Twente elleni Európa Liga-selejtezőjét.

A Vojvodina elleni párharc mindkét meccsét az M4 Sport közvetítette, az FTC Újvidéken 2-1-re, hazai pályán – Szűcs Kornél korai kiallítását kihasználva – 3-0-ra nyert.

A következő körben a holland Twente lesz az ellenfél, amely az előző idényben negyedik helyen zárt az Eredivisie-ben.

A Transfermarktnál a holland csapat két legértékesebb játékosa a védelemből kerül ki, a jobbhátvéd Bart van Rooij és a belső védő Ruud Nijstad értékét is 10 millió euróra teszi az oldal.

A Twente a legutóbbi felkészülési meccsén 3-2-re verte a görög PAOK-ot, és idénybeli első tétmérkőzését a Fradi ellen vívja majd.

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