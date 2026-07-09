Yusuf megfricskázta előző csapatát, idegenbeli sikerrel nyitott a Fradi

A magyar kupagyőztes a norvég Kristoffer Zachariassen gyönyörű lövésével korán vezetést szerzett, azonban közvetlenül a szünet előtt a belga Toon Raemaekers öngóljával váratlanul egyenlített az újvidéki csapat, amelyben végigjátszotta a találkozót a magyar válogatott Szűcs Kornél.

A meccset a tavaly nyáron éppen a Vojvodinától igazolt Bamidele Yusuf találata döntötte el a 86. percben, így Borbély Balázs, a bajnok Győrtől érkezett vezetőedző egygólos sikerrel mutatkozott be a fővárosiak kispadján.

A visszavágót egy hét múlva a Groupama Arénában rendezik 20.15-től. A párharc győztese a holland Twentével találkozik a második körben, míg a vesztes a Konferencia Ligába átkerülve a szintén holland Ajax Amsterdam ellen folytatja a nemzetközi szereplését.

Európa Liga, selejtező, 1. forduló, első mérkőzés Vojvodina (szerb) – Ferencvárosi TC 1-2 (1-1)

Újvidék, v.: Vernice (francia)

Vojvodina: Rosic – Nikolic, Szűcs, Crnomarkovic, Barros – Zukic (Vidosavljevic, 73.), Djakovac, Petrovic – Randjelovic (Kokanovic, 84.), Mulahusejnovic (Vukanovic, 63.), Mitrovic (Kolarevic, 63.)

Ferencváros: Dibusz – Osváth, Raemaekers, Gomez, Cadu – Kanichowsky (Levi, 93.), Keita, Corbu (Rommens, 90.) – Zachariassen (Acolatse, 90.), Yusuf (Gruber, 90.), Lisztes (Joseph, a szünetben)

gól: Raemaekers (45., öngól), illetve Zachariassen (8.), Yusuf (86.)

sárga lap: Petrovic (59.), illetve Yusuf (67.), Joseph (71.)

(MTI)