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A világbajnokságon pocsékül lőnek tizenegyest a középhátvédek

Davinson Sanchez felső lécre bombázta a tizenegyesét.
Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images
Davinson Sanchez felső lécre bombázta a tizenegyesét.
24.hu
2026. 07. 08. 08:20
Davinson Sanchez felső lécre bombázta a tizenegyesét.
Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images
Davinson Sanchez felső lécre bombázta a tizenegyesét.
Régi mondás, hogy tizenegyest nem szabad rábízni a hátvédekre. Ez persze ezerszer bebizonyosodott már, hogy nem feltétlenül igaz, ám a világbajnokság jelentős érv lehet a védők zrikálásához.

A labdarúgó-világbajnokság már a negyeddöntőkhöz ért, vagyis 96 mérkőzésen túl vagyunk már a tornán. Sok tizenegyest láthattak a nézők, összesen 19 büntetőt ítéltek meg a tornán, ebből 14-et értékesítettek is, Lionel Messi kettőt hibázott, rajta kívül Jörgen Strand Larsen, Mehdi Taremi és Bruno Guimaraes rontott. A legjobb nyolcig vezető úton eddig négy tizenegyespárbajra került sor, ezekben pedig nem csak az első számú lövők jutnak szóhoz, szemfüles rajongók pedig kigyűjtötték, hogy

a középhátvédek statisztikája a legrosszabb.

A vébén eddig tíz középhátvéd lőtt tizenegyest, de csak Gustavo Gomez, Jose Canale, Ramy Rabia és Hosszam Abdelmaguid lőtte be. Jonathan Tah, Fabian Balbuena, Harry Souttar, Lucas HerringtonDavinson Sanchez és Manuel Akanji is elhibázta, utóbbi kettő szerda hajnalban ugyanabban a párbajban.

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