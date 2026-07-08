A világbajnokságon pocsékül lőnek tizenegyest a középhátvédek

A labdarúgó-világbajnokság már a negyeddöntőkhöz ért, vagyis 96 mérkőzésen túl vagyunk már a tornán. Sok tizenegyest láthattak a nézők, összesen 19 büntetőt ítéltek meg a tornán, ebből 14-et értékesítettek is, Lionel Messi kettőt hibázott, rajta kívül Jörgen Strand Larsen, Mehdi Taremi és Bruno Guimaraes rontott. A legjobb nyolcig vezető úton eddig négy tizenegyespárbajra került sor, ezekben pedig nem csak az első számú lövők jutnak szóhoz, szemfüles rajongók pedig kigyűjtötték, hogy

a középhátvédek statisztikája a legrosszabb.

A vébén eddig tíz középhátvéd lőtt tizenegyest, de csak Gustavo Gomez, Jose Canale, Ramy Rabia és Hosszam Abdelmaguid lőtte be. Jonathan Tah, Fabian Balbuena, Harry Souttar, Lucas Herrington, Davinson Sanchez és Manuel Akanji is elhibázta, utóbbi kettő szerda hajnalban ugyanabban a párbajban.