Brazília ellen brillírozott, Anglia ellen eladhatja magát a klub nélkül álló kapus

Norvégia 2-1-re legyőzte Brazíliát a futballvébé nyolcaddöntőjében, a csata egyik hőse a kétgólos Erling Haaland mellett Örjan Nyland kapus volt, aki bravúrt bravúrra halmozott, és kivédett egy büntetőt is.

Pedig ha a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) nem avatkozott volna közbe, akkor minden bizonnyal nem ő áll a kapuban, hanem a Bodö/Glimt kapusa, Nikita Haikin.

Haikin balszerencséje

Az orosz bevándorlók gyermekeként Izraelben született labdarúgó utánpótlásszinten ötszörös orosz válogatott volt, a 2025-26-os idényben azonban olyan fantasztikus teljesítményt nyújtott a Bajnokok Ligájában, hogy áprilisban megkapta a norvég állampolgárságot.

Stale Solbakken számolt volna vele a vébén, főleg, hogy Nyland a Sevilla színeiben mindössze hét tétmérkőzésen lépett pályára, azaz többnyire a kispadot koptatta.

Ekkor lépett közbe a FIFA, amely nem adott engedélyt Haikin válogatottbeli szereplésére, mondván, nem teljesítette a vonatkozó FIFA-szabályokat. Ez alapján legalább öt évet (és évente legalább 183 napot) kell az országban tartózkodnia, azonban Haikin 2023 januárjában a Bristol Cityhez szerződött.

Ugyan egy meccsen sem védett, de ez a szerződés jogilag megszakította a Norvégiában töltött folyamatos életvitelszerű tartózkodását….

Ajánlatra várva

Így maradt Nyland, aki a brazilok ellen pályafutása legnagyobb mérkőzését produkálta. Az egész helyzet paradoxona, hogy jelenleg nincsen klubja, ugyanis június 30-án lejárt a sevillai szerződése.

Még nem érkezett ajánlat

– nyilatkozta a nyolcaddöntőt követően. Meglepetés lenne, ha nem kapna ajánlatot, főleg, hogy jó formában van, és a pályafutását is szeretné folytatni.