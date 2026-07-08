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Foci foci vb 2026

Brazília ellen brillírozott, Anglia ellen eladhatja magát a klub nélkül álló kapus

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Orjan Nyland #1 of Norway celebrates the 2nd Norway goal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Justin Setterfield/Getty Images/AFP
Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Nyland kapus eddig nagyszerűen teljesít a vébén
24.hu
2026. 07. 08. 20:03
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Orjan Nyland #1 of Norway celebrates the 2nd Norway goal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Justin Setterfield/Getty Images/AFP
Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Nyland kapus eddig nagyszerűen teljesít a vébén
Brazília ellen élete mérkőzést játszotta, szombat este pedig Anglia ellen már a világbajnoki elődöntőbe jutásért küzd Örjan Nyland, a norvégok 35 éves kapusa. Az a játékos, akinek egyelőre klubja sincsen, és aki a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnek (is) köszönheti, hogy első számú kapusként számol vele a szakvezetés.

Norvégia 2-1-re legyőzte Brazíliát a futballvébé nyolcaddöntőjében, a csata egyik hőse a kétgólos Erling Haaland mellett Örjan Nyland kapus volt, aki bravúrt bravúrra halmozott, és kivédett egy büntetőt is.

Pedig ha a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) nem avatkozott volna közbe, akkor minden bizonnyal nem ő áll a kapuban, hanem a Bodö/Glimt kapusa, Nikita Haikin.

Haikin balszerencséje

Az orosz bevándorlók gyermekeként Izraelben született labdarúgó utánpótlásszinten ötszörös orosz válogatott volt, a 2025-26-os idényben azonban olyan fantasztikus teljesítményt nyújtott a Bajnokok Ligájában, hogy áprilisban megkapta a norvég állampolgárságot.

Stale Solbakken számolt volna vele a vébén, főleg, hogy Nyland a Sevilla színeiben mindössze hét tétmérkőzésen lépett pályára, azaz többnyire a kispadot koptatta.

Nikita Haikin plays during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg match between FC Internazionale Milano and FK Bodo/Glimt in Milano, Italy, on February 24, 2026, at Giuseppe Meazza stadium (Photo by Mairo Cinquetti/NurPhoto).
Mairo Cinquetti / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Ekkor lépett közbe a FIFA, amely nem adott engedélyt Haikin válogatottbeli szereplésére, mondván, nem teljesítette a vonatkozó FIFA-szabályokat. Ez alapján legalább öt évet (és évente legalább 183 napot) kell az országban tartózkodnia, azonban Haikin 2023 januárjában a Bristol Cityhez szerződött.

Ugyan egy meccsen sem védett, de ez a szerződés jogilag megszakította a Norvégiában töltött folyamatos életvitelszerű tartózkodását….

Ajánlatra várva

Így maradt Nyland, aki a brazilok ellen pályafutása legnagyobb mérkőzését produkálta. Az egész helyzet paradoxona, hogy jelenleg nincsen klubja, ugyanis június 30-án lejárt a sevillai szerződése.

Még nem érkezett ajánlat

– nyilatkozta a nyolcaddöntőt követően. Meglepetés lenne, ha nem kapna ajánlatot, főleg, hogy jó formában van, és a pályafutását is szeretné folytatni.

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