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Foci

„Az összes lehetőség közül őt választottuk” – cseh csapat igazolta le a fiatal magyar kapust

Hegyi Krisztián
Bodnár Boglárka / MTI
24.hu
2026. 06. 19. 13:33
Hegyi Krisztián
Bodnár Boglárka / MTI

A korábbi U21-es válogatott kapus, Hegyi Krisztián távozott a West Ham United labdarúgócsapatától és pénteken a Sparta Prahához igazolt.

Már régóta tervben volt, hogy ebben az átigazolási időszakban szerződtetünk egy kapust. Elegendő idő állt rendelkezésünkre, és sok alternatívát kínáltak fel nekünk. Az összes lehetőség közül Krisztiánt választottuk

– mondta a klub honlapján Tomás Rosicky sportigazgató.

Hozzátette, a 23 éves magyar játékos nagyon jó fizikális adottságokkal rendelkezik, jól választja meg a pozícióját, jó reflexekkel véd a gólvonalon, és remekül kezeli a keresztlabdákat is. Ugyanakkor igyekszik konstruktívan felépíteni a védelmet, pozitív tulajdonságai közé tartozik a jó szervezőkészség és a kommunikáció.

Daniel Zítka vezető kapusedző elárulta, hogy Hegyit 2023-ban látta először védeni, fiatal és ambiciózus játékosnak tartja, és bár még van hová fejlődnie, de már most megfelel azoknak a követelményeknek, amelyeket a Sparta Prahánál elvárnak.

A budapesti születésű, de szombathelyi nevelésű Hegyi 16 évesen került a West Ham United utánpótlásába. Kölcsönben megfordult az angol harmadosztályú Stevenage, a holland másodosztályú FC Den Bosch, a skót Motherwell, majd a Debrecen és az MTK együttesében. Utóbbinál már csapattársa volt a középhátvéd Vitályos Viktor, aki szintén a Spartában folytatja pályafutását.

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