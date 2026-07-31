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Kultúra

Nagy Ervin: Kötelező vezetői kompetenciamérést vezetünk be a színházigazgatók esetében

Szajki Bálint / 24.hu
Nagy Ervin
admin Varga Zsuzsa
2026. 07. 31. 12:41
Szajki Bálint / 24.hu
Nagy Ervin

Kötelező vezetői kompetenciamérést vezetünk be a színházigazgatók esetében!

– írja Facebook-posztjában Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár egy nappal azután, hogy csütörtökön bejelentette: átvilágítás indul a Magyar Állami Operaházban.

Mostani bejegyzésében arról ír, hogy a pályázati rendszer átalakítása és a vezetői kompetenciamérés bevezetése az első lépés az egészséges intézményi légkör megteremtésére: „A kulisszák mögött sem uralkodhat félelem.”

Zéró toleranciát hirdetünk a hatalommal való visszaéléssel, a toxikus munkahelyi légkörrel és a zaklatás minden formájával szemben, hogy a színház a szabadság és az alkotás tere legyen.

Nagy arról is ír, hogy két intézményvezető megbízatása hamarosan lejár, ezért a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium a mai napon igazgatói pályázatokat írt ki a Madách Színház és az Újszínház élére. „Olyan vezetőket várunk, akik a kiemelkedő szakmai koncepció mellett garanciát jelentenek a társulatok megbecsülésére és a kiszámítható, egészséges alkotómunkára” – írja.

Miután az Operaház esetében Tarr Zoltán kultúráért felelős miniszter az intézmény dolgozóinak folyamatos visszajelzéseiről is írt, az Operaház főigazgatója, Ókovács Szilveszter is reagált az ügyben: azt írta, reméli, hogy a „dolgozói jelzések” megismerésére és megválaszolására is lesz módja az Opera vezetésének, tekintettel az 1100-as alkalmazotti tömeg óriási méretére és a kvázi névtelen levelek különös természetrajzára.

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Állítása szerint az államtitkári közlemény és a közösségi médiában megjelent posztok merőben eltérnek egymástól.
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