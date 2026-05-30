Magyar Péter: Gyermekvédelemben nevelkedő kisgyerekek is ott lesznek a BL-döntőn

Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán tudatta, hogy az Európai Labdarúgó Szövetség által a kormánynak juttatott belépőknek köszönhetően hét, a gyermekvédelemben nevelkedő kisgyermek is ott lehet a PSG–Arsenal Bajnokok Ligája-döntőn, amelyet a Puskás Arénában rendeznek.