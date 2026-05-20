Kármán András felmentette a NAV elnökhelyettesét, akinek a márciusi buliján meghalt a hivatal tábornoka

A mai nappal felmentettem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesi posztjáról dr. Demeter Tamás pénzügyőr altábornagyot

– jelentette be Kármán András a Facebookon.

A pénzügyminiszter egyúttal azt is közölte, a NAV ügyrendje szerint feladatkörét a felmentés időpontjában átveszi a hivatal Bűnügyi Főigazgatóságának főigazgatója, dr. Domokos Ferenc dandártábornok, biztosítva ezzel a szakterület folytonos és fennakadásmentes működését.

Mint arról korábban beszámoltunk, Demeter Tamás március 5-én este több mint százfős bulit tartott egy Somogy megyei farmon, előléptetése megünneplése alkalmából. Demeter kulcsfigurája volt annak az ugyanezen a napon végrehajtott akciónak, aminek részeként az M0-s autópálya alacskai pihenőjében lekapcsolták az ukrán pénzszállítót.

Az egyik meghívott vendég, a NAV dandártábornoka meghalt az összejövetelen. T. Cs. holttestére másnap a farm melletti sekély tóban bukkantak rá.

Az eseményen sajtóértesülések szerint több akkori államtitkár is részt vett.