Budapestre látogatott a népszerű olasz TikTok-szakács, Max Mariola

Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato / Mondadori Portfolio / Getty Images
2026. 05. 20. 18:00
Max Mariola neve ismerősen csenghet azoknak, akik gyakran pörgetik gasztronómiai témákban a YouTube-ot vagy a TikTokot. Az olasz tévés séf mára inkább a közösségi médiába gyárt tartalmat, legutóbbi videójában pedig Budapesten bukkant fel.

Kellemesen meglepődtem, mert a magyar konyha gazdag és intenzív: füstös ízek, erős fűszerek és lassú főzés, amelyek kihozzák az alapanyagok teljes ízét és karaktert adnak a fogásoknak

– lelkendezett a videóban, és minden bizonnyal a Magyar Turisztikai Ügynökség áll a meghívás mögött, tekintve, hogy a séf elhelyezte a Visit Hungary hashtaget is a videó alatt.

Két évvel ezelőtt temérdek nemzetközileg elismert influenszert és youtubert invitált egy eseménysorozatra a Magyar Turisztikai Ügynökség. Budapest Influencer Tripnek nevezték mindezt.

 

