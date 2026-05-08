A román másodosztályban született meg a Puskás-díj új esélyese

2-0-s győzelmet aratott a Steaua vendégeként a Sepsi labdarúgócsapata a román másodosztály felsőházi rájátszásában, és nagy lépést tett a feljutás felé.

A csata második találata ráadásulk szenzációsra sikeredett, a 31. percben a mindössze 19 éves balhátvéd, Alin Techeres szenzációs rabonával talált be.

Az idény egyik legemlékezetesebb gólja ezzel bejelentkezett a Puskás-díjra is.