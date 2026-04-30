Nézők nélküli stadionban köszön el az élvonaltól a DVTK

A büntetés az április 18-án lejátszott, Debrecen elleni meccs miatt érkezett, ezen ugyanis megbotránkoztató és rasszista kifejezéseket kiabáltak a drukkerek. A miskolci klub pénzbüntetést is kapott, de ami fontosabb, hogy az idénybeli utolsó hazai találkozóján nem köszönhetnek el a játékosok a szurkolóktól, pedig a csapat biztos kieső, így nagy átalakulás előtt áll a kerete.

A listavezető ETO FC Győrt is pénzbüntetés megfizetésére kötelezték, továbbá egy meccsre szóló elfüggesztett szektorbezárással büntették, mert drukkerei a címvédő Ferencváros elleni rangadón megbotránkoztató és rasszista kifejezéseket kiabáltak. Ugyanakkor a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendelték a győriekre korábban kiszabott felfüggesztett, két hazai bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárásának végrehajtását.

Ugyanezzel a meccsel kapcsolatban az FTC-t is pénzbüntetéssel és hat hónapra felfüggesztett szektorbezárással büntették, mert szurkolói megbotránkoztató és rasszista kifejezéseket kiabáltak.