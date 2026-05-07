Betelt a pohár a spanyol szövetségnél, eltiltotta Gerard Piquét

A hivatalos közlemény szerint két hónapra, vagyis hat mérkőzésre kapott eltiltást, mivel „nyilvános cselekedeteivel aláásta a sport méltóságát és illendőségét”. Ezúttal az Albacete elleni, pénteki mérkőzésen folyamatosan beszólogatott a játékvezetői triónak, Alonso De Ena Wolfot pedig így fenyegette meg: „Szerezz magadnak kíséretet kifelé menet, hogy ne támadjon meg senki!” A The Athletic szerint ez is elhangzott a találkozón:

Más országban agyonvernének ezért, de Andorrában szerencsédre civilizáltak vagyunk

Az FC Andorra egyébként 1800 dolláros bírságot és szektorbezárást kapott a történtek miatt, valamint csökkentett számú belépőt árulhat a VIP-be is. A bejelentésben az is szerepel, hogy amennyiben hasonló történik a szezonban, három pontot le is vonnak a csapattól. Jaume Nogues sportigazgató ugyanazt a büntetést kapta, mint a klubelnök.

Ez volt Piqué negyedik dobása

A büntetésre azért került sor, mert Piqué újra és újra áthágta a szabályokat, és terrorizálta a játékvezetőket. Yaakobishvili Áron csapata a Málaga elleni bajnokin 3-3-as döntetlent játszott, amely során teljesen kiakadt Piqué. A Barcelona korábbi klasszis védője azután gurult be, hogy az FC Andorrától elvettek egy gólt, majd még az első félidő vége előtt tizenegyest kapott a Málaga.

Az első félidő végeztével Piqué agresszív módon odalépett a partjelzőhöz a folyosón. Kiabált, és az ujját az asszisztens arcához közel tartva azt ismételgette, hogy »ez egy történelmi rablás« és »kiteszem a Twitterre«. Piqué a Málaga edzői stábjának tagjaival is agresszíven viselkedett, így az andorrai stáb tagjainak és a biztonsági személyzetnek kellett közbeavatkoznia, hogy megakadályozzák a helyzet további eszkalálódását

– írta Alejandro Ojaos Valera játékvezető a meccs jegyzőkönyvébe.

Az Andorra mindezek ellenére is megfordította a meccset, de a 82. percben kapott egy harmadik gólt, amivel elúszott két pont. Nem ez az első alkalom, hogy Piqué mérkőzés közben összetűzésbe került a játékvezetővel ebben a szezonban. A Mirandés és a Leganés elleni mérkőzéseken is voltak hasonló incidensek, utióbbinál azt ordítozta, hogy „ez egy kibaszott szégyen”, amiért 9000 eurós büntetést kapott. Mivel ez a harmadik ilyen eset, komolyabb szankció is születhet.