Megvédheti a BL-címét a Paris Saint-Germain

A címvédő PSG szerda este 1-1-es döntetlent játszott a Bayern München vendégeként a Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóján. Dembélé korai gólja után csak a védekezéssel volt elfoglalva, Harry Kane-nek csak a 94. percben sikerült egyenlíteni. Mivel az első meccset megnyerte a PSG, így 6-5-ös összesítéssel jutott fináléba.
S. Mellar/FC Bayern via Getty Images
Konrad Laimer és Pacho.
