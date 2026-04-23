Ez aztán a csoda: a 4. perctől emberhátrányban játszva, kapura lövés nélkül jutott kupadöntőbe a kiscsapat

A 2. percben rázós szitut úszott meg az élvonal negyedik helyén álló Metaliszt, Varakuta kapus ugyanis rosszul vett át egy hazatett labdát, de becsúszva menteni tudott, majd a jelenet azzal ért véget, hogy Susko megtaposta Sabanov bokáját, és bár a Csernyihiv védője elsőre sárgát kapott, a videózás után ezt pirosra cserélte a játékvezető.

31 lövés, 15 szöglet. A másik oldalon 0

Innentől egyirányú forgalom zajlott a pályán, de a Metaliszt csak érvénytelen gólig jutott. A rendes játékidőben a Metaliszt 31 lövéssel próbálkozott, ebből 13 találta el a kaput, és 15 szögletet is elvégezhetett, de hiába. A Csernyihiv erejét teljesen felemésztette a védekezés, így a másodosztályú csapat kapura lövés és szöglet nélkül jutott el a tizenegyespárbajig, a kiírás szerint ugyanis hosszabbítás helyett egyből a tizenegyesek következtek.

Hat hibátlan lövés után a negyedik párban mindkét csapat játékosa rontott, végül a hatodik körben dőlt el a kupacsata sorsa, a Metaliszt nigériai légiósa, Mba próbálkozását Tatarenko kapus kitolta, Zencsenko pedig a döntőbe lőtte a Csernyihivet.

A kiállítással végződő eset 0:50-nél, a tizenegyespárbaj 9:40-től látható:

A május 20-i döntőben a másodosztályú csapat ellenfele a Dinamo Kijev lesz.