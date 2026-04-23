Lamine Yamal belesérült a győztes tizenegyesébe

A mindent eldöntő találatot Lamine Yamal szerezte tizenegyesből. Mégsem örülhetett igazán, mert a lövése után a lábához kapott és ápolást kért, végül még a félidő vége előtt le is kellett cserélni.
A második félidő sem telt el zavartalanul, mivel az egyik néző rosszul lett a lelátón, így addig megállt a mérkőzés, amíg az orvosok ellátták. Végül Yamal büntetője elegendő volt a győzelemhez, a Barca pedig megőrizte kilencpontos előnyét a tabellán.
Meglepetés a többi mérkőzésen
A Bajnokok Ligájában elődöntős és az egy órán át emberhátrányban futballozó Atlético Madrid 3-2-re kikapott szerdán az Elche vendégeként. A hétvégi kupadöntőt tizenegyesekkel elveszítő fővárosiak sorozatban negyedik vereségüket szenvedték el a La Ligában, de a BL-indulást érő negyedik helyüket így sem fenyegeti veszély.
A kupát megnyerő Real Sociedad is vereséget szenvedett, hazai pályán kapott ki a Getafétól.
Eredmények – La Liga, 33. forduló
Real Sociedad-Getafe 0-1 (0-1)
FC Barcelona-Celta Vigo 1-0 (1-0)
Elche-Atlético Madrid 3-2 (2-2)
kedden játszották:
Athletic Bilbao-Osasuna 1-0 (1-0)
Real Mallorca-Valencia 1-1 (0-0)
Girona-Real Betis 2-3 (1-1)
Real Madrid-Alavés 2-1 (1-0)
csütörtökön játsszák:
Levante-Sevilla 19.00
Rayo Vallecano-Espanyol 20.00
Oviedo-Villarreal 21.30
A tabella:
1. FC Barcelona 32 85-30 82 pont
2. Real Madrid 32 67-30 73
3. Villarreal 31 56-36 61
4. Atlético Madrid 32 53-35 57
5. Real Betis 32 48-40 49
6. Celta Vigo 32 44-41 44
7. Getafe 32 28-32 44
8. Real Sociedad 32 49-49 42
9. Athletic Bilbao 32 34-45 41
10. Osasuna 32 37-39 39
11. Girona 32 35-48 38
12. Espanyol 31 37-48 38
13. Valencia 32 35-47 36
14. Real Mallorca 32 40-49 35
15. Elche 32 42-49 35
16. Rayo Vallecano 31 29-38 35
17. Sevilla 31 39-51 34
18. Alavés 32 36-48 33
19. Levante 31 35-50 29
20. Real Oviedo 31 24-48 27