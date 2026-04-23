Lamine Yamal belesérült a győztes tizenegyesébe

A mindent eldöntő találatot Lamine Yamal szerezte tizenegyesből. Mégsem örülhetett igazán, mert a lövése után a lábához kapott és ápolást kért, végül még a félidő vége előtt le is kellett cserélni.

Yamal scored a penalty & done his hamstring ffs. pic.twitter.com/F54IE7zSUo https://t.co/Cj2yDlgfmd — E (@Ellis_) April 22, 2026

A második félidő sem telt el zavartalanul, mivel az egyik néző rosszul lett a lelátón, így addig megállt a mérkőzés, amíg az orvosok ellátták. Végül Yamal büntetője elegendő volt a győzelemhez, a Barca pedig megőrizte kilencpontos előnyét a tabellán.

Meglepetés a többi mérkőzésen

A Bajnokok Ligájában elődöntős és az egy órán át emberhátrányban futballozó Atlético Madrid 3-2-re kikapott szerdán az Elche vendégeként. A hétvégi kupadöntőt tizenegyesekkel elveszítő fővárosiak sorozatban negyedik vereségüket szenvedték el a La Ligában, de a BL-indulást érő negyedik helyüket így sem fenyegeti veszély.

A kupát megnyerő Real Sociedad is vereséget szenvedett, hazai pályán kapott ki a Getafétól.