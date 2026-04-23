Lamine Yamal belesérült a győztes tizenegyesébe

Lamine Yamal sérülése a Celta Vigo ellen.
Eric Alonso/Getty Images
Lamine Yamal a tizenegyese után.
2026. 04. 23. 03:39
Az FC Barcelona szerda este 1-0-ra legyőzte a Celta Vigo együttesét a La Liga 33. fordulójában.

A mindent eldöntő találatot Lamine Yamal szerezte tizenegyesből. Mégsem örülhetett igazán, mert a lövése után a lábához kapott és ápolást kért, végül még a félidő vége előtt le is kellett cserélni.

A második félidő sem telt el zavartalanul, mivel az egyik néző rosszul lett a lelátón, így addig megállt a mérkőzés, amíg az orvosok ellátták. Végül Yamal büntetője elegendő volt a győzelemhez, a Barca pedig megőrizte kilencpontos előnyét a tabellán.

Meglepetés a többi mérkőzésen

A Bajnokok Ligájában elődöntős és az egy órán át emberhátrányban futballozó Atlético Madrid 3-2-re kikapott szerdán az Elche vendégeként. A hétvégi kupadöntőt tizenegyesekkel elveszítő fővárosiak sorozatban negyedik vereségüket szenvedték el a La Ligában, de a BL-indulást érő negyedik helyüket így sem fenyegeti veszély.

A kupát megnyerő Real Sociedad is vereséget szenvedett, hazai pályán kapott ki a Getafétól.

Eredmények – La Liga, 33. forduló

Real Sociedad-Getafe 0-1 (0-1)

FC Barcelona-Celta Vigo 1-0 (1-0)

Elche-Atlético Madrid 3-2 (2-2)

kedden játszották:

Athletic Bilbao-Osasuna 1-0 (1-0)

Real Mallorca-Valencia 1-1 (0-0)

Girona-Real Betis 2-3 (1-1)

Real Madrid-Alavés 2-1 (1-0)

csütörtökön játsszák:

Levante-Sevilla 19.00

Rayo Vallecano-Espanyol 20.00

Oviedo-Villarreal 21.30

A tabella:

1. FC Barcelona 32 85-30 82 pont

2. Real Madrid 32 67-30 73

3. Villarreal 31 56-36 61

4. Atlético Madrid 32 53-35 57

5. Real Betis 32 48-40 49

6. Celta Vigo 32 44-41 44

7. Getafe 32 28-32 44

8. Real Sociedad 32 49-49 42

9. Athletic Bilbao 32 34-45 41

10. Osasuna 32 37-39 39

11. Girona 32 35-48 38

12. Espanyol 31 37-48 38

13. Valencia 32 35-47 36

14. Real Mallorca 32 40-49 35

15. Elche 32 42-49 35

16. Rayo Vallecano 31 29-38 35

17. Sevilla 31 39-51 34

18. Alavés 32 36-48 33

19. Levante 31 35-50 29

20. Real Oviedo 31 24-48 27

