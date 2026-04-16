Úgy megörült a focista a bíró ítéletének, hogy homlokon csókolta

egyiptomi foci homlokon csókolta a bírót a gól után
2026. 04. 16. 14:46
egyiptomi foci homlokon csókolta a bírót a gól után
Reddit
Amióta van videóbíró, csak akkor lehet úgy igazán örülni egy-egy gólnak, amikor azt a VAR-szobában ülő kollégák is megerősítették.

Az egyiptomi bajnokság alsóházi rájátszásában a National Bank (képzeljünk el itthon egy Nemzeti Bank néven induló csapatot…) 1-1-re állt az al-Mokavlun ellen, amikor Osazama Faiszal lesgyanús helyzetből fejelt kapura, és bár ezt még védte a kapus, a kavarodás végén a bankosok csatára a hálóba stukkolt.

De még nem ünnepelhetett felhőtlenül, mert előbb még ellenőrizni kellett, hogy az első fejes pillanatában nem volt-e lesen. Mikor a VAR-szoba megerősítette, hogy a gól érvényes, Amin Ofa, a National Bank játékosa örömében homlokon csókolta a bírót, akit ez teljesen váratlanul ért.

Faiszal fejese végül eldöntötte a három pont sorsát, a 2-1-es sikerrel a National Bank lassan hátra dőlhet, az al-Mokavlunra viszont még izgalmas hetek várnak, mert csak három ponttal előzi meg a legjobb kiesőt.

