Szupersztárnak indult, 1 millióért passzolta el a Barca

Munir El Haddadi kezét elengedte a Barcelona. A 23 éves spanyol támadót már eddig is kölcsönadogatta a katalán klub, ám mindig kapott egy újabb lehetőséget. Ennek lett most vége, diszkontáron, 1 millió euróért a Sevillába került.

Pedig eleinte nagyon úgy tűnt, hogy ő lehet majd a Barca egyik saját nevelésű csillaga: ugyan több akadémián, köztük az Atlético Madridén is megfordult, illetve hírbe hozták a Real Madrid és a Manchester City utánpótlásával is, 2011 és 2014 között már a Barcelonánál nevelkedett. 2014 augusztusában debütált az első csapatban az Elche elleni bajnokin, kezdett és gólt is szerzett a 3-0-ra megnyert mérkőzésen.

Ez volt a gólja a debütáló meccsén:

Még nem volt 19 éves, így ő lett a klub harmadik legfiatalabb gólszerzője Lionel Messi és Bojan Krkic után.

Jelölték az év legjobb fiataljának járó Golden Boy-díjra, behívták a spanyol válogatottba és a Macedónia elleni Eb-selejtezőn be is mutatkozott, szóval tényleg minden adva volt ahhoz, hogy sztár legyen. Csakhogy igazán sosem tudta megugrani azt a szintet, ami ahhoz kellett volna, hogy stabilan számoljon vele a Barca. A legtöbb mérkőzés, amin játszott egy szezonban 26 volt, sosem érte el a tíz gólt egy idényen belül.

A Barcelona előbb a Valenciának, majd az Alavésnek adta kölcsön egy-egy szezonra, utóbbinál végre sikerült úgy játszania, ahogy azt már évek óta várták tőle: 37 mérkőzésen 14 gólt szerzett és 7 gólpassza is volt, kulcsszerepe jutott neki abban, hogy a Deportivo Alavés szép csendben az egyik legjobb spanyol csapat lett. Nem csoda, hogy a Barca vissza is rendelte.

Van egy nagyon jó csapata Spanyolországnak, csak eddig nem tudtunk róla Ha spanyol bajnokság, akkor általában a Barcelonáról, a Real Madridról és az Atléticóról beszélünk. Pedig lenne még kiről.

A várt áttörés azonban ezúttal is elmaradt, Ernesto Valverde csak elvétve tette csapatba, a bajnokságban például csak egyszer volt kezdő. Összesen 11 mérkőzést játszott, de összesen nem volt 400 percet a pályán. Két gólt és egy gólpasszt hozott össze.

A Barca az ősszel szeretett volna vele hosszabbítani, 2019 nyarán ugyanis ingyen mehetett volna, Munir azonban nem akart továbbra is a háttérben maradni, így már egy ideje biztossá vált, hogy januárban távozni fog. Itt jött a képbe a Sevilla, amely 1 millió euróért lehet, hogy a tél üzletét csinálta meg, mert bár a támadó a Barca kezdőjébe nem tudta beverekedni magát, azért az Alavésben is bizonyította, hogy jó játékos.

Nyitókép: Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images