NB I: itt az év kapusbakija, miközben Király Gábor csak padozik

Az MTK Budapest hazai pályán könnyedén, 4-0-ra legyőzte a Haladás csapatát a labdarúgó OTP Bank Liga 17. fordulójában szombaton. A hétközi kupakudarc – az MTK a harmadosztályú Ajkával szemben búcsúzott a sorozattól – és a fantasztikus edzői értékelés után gyorsan vezetést szereztek a hazaiak: Bognár István szögletét Baki csúsztatta a szombathelyiek kapujába. Az első félidő hajrájában ismét majdnem betalált a fővárosi csapat, ám az újabb Bognár-Baki akció végén utóbbi kísérlete a kapufán csattant.

A fordulás után azonnal növelték előnyüket a hazaiak, majd néhány perccel később eldöntötték a három pont sorsát: előbb egy hatalmas vendég védelmi hibát kihasználva Lencsének néhány lépésről kellett csak begurítania Rózsa kapujába a labdát, majd a kapus és védője óriási bakija után Gera Dániel talált be.

Itt az év hibája:

Jó kérdés, hogy a kezdőből kikerülő Király Gábor hogyan padozhat tovább Rózsa mögött?

A hajrában is folyamatosan az MTK támadott, az utolsó percekben a csereként beállt Farkas Balázs is betalált. Feczkó Tamás csapata ilyen arányban is megérdemelten győzött a gyengén játszó Haladás ellen.

Eredmények, NB I, 17. forduló: DVSC-Budapest Honvéd 2-0

DVTK-Kisvárda 1-1

FTC-Mezőkövesd 3-2

MTK-Haladás 4-0

Puskás Akadémia-Paks 1-1

Tabella: 1. Ferencvárosi TC 17 12 3 2 35–13 +22 39 2. Mol Vidi FC 16 9 4 3 28–13 +15 31 3. Budapest Honvéd 17 8 4 5 19–13 +6 28 4. MTK Budapest 17 8 3 6 27–24 +3 27 5. Debreceni VSC 17 7 6 4 23–19 +4 27 6. Újpest FC 16 6 6 4 17–12 +5 24 7. Mezőkövesd Zsóry FC 17 6 6 5 25–21 +4 24 8. Paksi FC 17 5 7 5 21–23 –2 22 9. Puskás Akadémia FC 17 5 3 9 19–24 –5 18 10. Diósgyőri VTK 17 3 5 9 16–28 –12 14 11. Kisvárda 17 3 4 10 15–35 –20 13 12. Szombathelyi Haladás 17 2 3 12 13–33 –20 9

Kiemelt fotó: MTI/Czagány Balázs