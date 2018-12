Juhász Roland újra betalált a MOL Aréna Sóstóban

A címvédő MOL Vidi FC saját közönsége előtt 2-0-ra nyert a Budapest Honvéd ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 16. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén. Az első gólra nem is kellett sokat várni, a csapatkapitány Juhász Roland a 18. perc végén fejelte szögletből.

Később is a hazai csapat uralta a meccset, a Budapest Honvéd támadásaiból hiányzott az átütő erő. Fordulás után is inkább a Vidi játszott veszélyes futballt, a 63. percben össze is jött a megnyugtató második gól, Loic Nego lőtte középre a labdát jobb szélről, az érkező Marko Scsepovics pedig okosan tette bele a lábát a passzba.

Innentől nem volt más dolga a Vidinek, mint okosan lehozni a találkozót, ezt meg is tette. Győzelmével 5 pont a hátránya a listavezető Fradival szemben a fehérváriaknak, a Honvédot pedig éppen ezzel a három ponttal előzi meg.

Végeredmény – NB I, 16. forduló Vidi – Honvéd 2-0 Szombaton játszották:

Paks – Ferencváros 0-3

Haladás – Diósgyőr 1-1

Kisvárda – Puskás Akadémia 1-0

Mezőkövesd – Újpest 0-0

MTK – Debrecen 0-1

