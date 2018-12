Böde meglőtte a századik gólját a Fradiban

A listavezető Ferencváros 3-0-ra győzött a Paks vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 16. fordulójának szombat esti mérkőzésén. A fővárosi zöld-fehéreknél a válogatott Böde Dániel a 100. gólját szerezte FTC-színekben, a Tolna-megyeiek pedig egymás után harmadik hazai találkozójukon maradtak szerzett gól nélkül, ez pedig élvonalbeli története során most először fordult elő a csapattal.

A Ferencváros gyakorlatilag az első félidőben eldöntötte az összecsapást, miután a játékrész egészében meggyőző fölényben futballozott, és alig félóra alatt két gólt is szerzett. A Paksnak nem volt erre válasza, ami a két együttes támadójátéka közötti különbséget figyelembe véve nem is meglepő: a hazaiak az első 45 percben csupán egyszer lőttek kapura, de akkor is célt tévesztettek, míg a vendégek hét próbálkozásából öt is eltalálta a kaput.

Fordulás után bátrabbnak tűnt a Paks játéka, de ez a fölény csupán a mezőnyben volt jelen, kapura lövésig nem jutottak el. Nem úgy a Ferencváros, amely a 67. percben Varga Roland szép szabadrúgásból szerzett góljával végleg eldöntötte a három pont sorsát.